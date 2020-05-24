Анна Герман: «Россия непобедима, когда с ней Украина»

24.05.2020, 10:09, Разное

Анна Герман, которая является бывшим депутатом Верховной рады, заявила в ходе интервью, что РФ непобедима в том случае, когда рядом с ней Украина. Об этом сообщают журналисты издания «Политэксперт».

Экс-депутат прокомментировала, в чем был, по ее мнению, недостаток «Партии регионов». Анна Герман напомнила, что это объединение настаивало на нейтральном статусе Украины и партнерстве с РФ и остальными соседними государствами. Эта концепция, по ее мнению, была верной. Для страны с точки зрения геополитики это было выгодно, так как Украина могла бы стать мостом между Европой и Россией.

Хотя, ситуация в мире тогда шла в совершенно ином направлении. Был выбран вектор ослабления позиции РФ через Украину. Политик убеждена, что в том случае, если бы страны были вместе, то «РФ была бы непобедима». Герман считает, что мировые лидеры планировали из РФ «вить веревки», так как видели ее «податливой», а для этих целей требовалось «оторвать соседнюю страну». Украинский политик думает, что ее государство ранее считали «козырем для всего континента».