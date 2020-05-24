Названы сроки завершения клинических испытаний препарата от коронавируса

24.05.2020, 10:08, Новости дня

Клинические исследования российского препарата от коронавируса «Фавипиравира» планируется завершить через четыре-восемь недель, сообщил главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырех – восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», – рассказал РИА «Новости» Пушкарь.

Врач уточнил, что в клинических испытаниях примут участие несколько сотен больных, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Мордовии, где «Фавипиравир» производится.

На первом этапе испытаний задействуют только больных средней тяжести, пациентов в тяжелом состоянии, тех, кто находится на ИВЛ, сразу к ним привлекать не будут.

Пушкарь также отметил, что лечение COVID-19 «Фавипиравиром» будет занимать в среднем не больше одной недели. По его словам, схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана.

Врач уточнил, что доклинические испытания данного препарата на разных моделях животных показали, что он действует именно на вирус и за 5-6 дней уничтожает его.

Ранее в Минздраве сообщили, что в РФ сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», исследование препарата продолжится и после его регистрации.

Отметим, что ранее эффективность лекарства «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир») была поставлена под сомнение.