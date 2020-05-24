В Венесуэле на видео записали испытания «Бука», «Смерча» и «Града»

24.05.2020, 9:53, Разное

В Венесуэле в рамках боевых учений прошли испытания российских ЗРК «Бук-М2Э» и артиллерийских установок БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч». Мощь боевых орудий была запечатлена на видео.

Первым, кто обнаружил скопление техники на острове Ла-Орчила, стал американский сетевой портал The Drive. Венесуэльские военные доставили туда ЗРК «Бук-М2Э», БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч» для проведения испытаний. Но было отмечено, что учения происходили в момент прибытия пяти иранских танкеров, перевозящих бензин и направлявшихся в порт государства.

Кроме того, ранее Николас Мадуро обещал пресечь все попытки блокировать суда с топливом со стороны США. Поэтому ЗРК «Бук-М2Э», БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч» могли использовать в качестве демонстрации силы, способной защитить воды и берега Венесуэлы. Боевые учения получили название «Боливарианский щит». В рамках испытаний военные отрабатывали защитные действия в случае вероятной агрессии со стороны противника.