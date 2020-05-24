Что ей еще остается делать? – оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время
24.05.2020, 9:50, Разное
Уже не впервые мы наблюдаем внезапные изменения во внешности
Дениса. Он не перестает удивлять общественность своими опрометчивыми
поступками. Что двигало им на этот раз? Попытаюсь разобраться и дать свою
оценку этой ситуации.
Безусловно, смена прически говорит о бессознательном желании
духовно переродиться, изменить свою жизнь и избавиться от прошлого. С точки
зрения эзотерики волосы обладают собственной памятью и сохраняют информацию о
своем “хозяине”, поэтому их “потеря” может, на самом деле, быть началом нового
этапа жизни.
Но это не единственный способ, с помощью которого Денис
пытается избавиться от своего прошлого. Прежде мы слышала о его “жгучем
желании” свести татуировки со своего тела, которые оказывают достаточно сильное
влияние на биополе человека, тем самым меняя его мысли, взгляды и идеи. Рисунки
на теле являются каналом связи биополя с духовным миром человека – они могут
его ослаблять и внести дисбаланс в психическое состояние. Одно изображение
гроба на лице нашего героя говорит о неком бесстрашии или “великом протесте”
всему миру. Но так ли это на самом деле?
Каждый раз, доказывая свою значимость,
он испытывает временное удовольствие, будто выигрывая очередную битву с
придуманным врагом. Ведь самый простой способ снова почувствовать радость и
вызвать восхищение окружающих – это сделать новый эксперимент со своей
внешностью.
По всей видимости, наш герой задержался в подростковом
возрасте. Периоде, когда демонстрация личности происходит через внешний облик,
так как разительных успехов ни в мыслительной, ни в трудовой деятельности
ребенок еще не имеет. Тату, разрезанный язык, эксперименты со своей прической –
крик души! Такое часто наблюдается у личностей истероидного типа. Главными
чертами таких людей являются эгоцентризм и жажда постоянного внимания. Они
ходят “по лезвию ножа”, желая навредить себе, при этом не расставаясь с жизнью.
Но чего они хотят на самом деле, к чему взывает этот крик души? Конечно, к
любви!
Елена Яковлева, будучи матерью Дениса, конечно, его поддерживает, обосновывая это тем, что “будет рада, если в жизни ее мальчика не
будет большей проблемы, чем его наколки”. А что ей еще остается делать, когда
время упущено! Не нужно забывать тот факт, что наш герой жил у бабушки, и
только десять процентов времени проводил с матерью. Тем самым дефицит внимания
стал хорошим подспорьем для конфликтных отношений между родителями и чадом. Чтобы не потерять связь с сыном, они приняли позицию наблюдателя и дали
ему полную свободу действий. А нужно было лишь вовремя давать ребенку свою
любовь…
В психологии есть несколько видов “уродливой родительской
любви”, одна из них это “откуп”. Недостаток времени “прикрывают” подарками,
всевозможными дозволениями, беспричинными поощрениями. При таком поведении
родителей ребенок постепенно теряет суть “настоящей любви” и обретает душевную
пустоту. К 18 годам такому ребенку уже не будет свойственна жалость,
сострадание, романтика и милосердие. Он может стать замкнутым и скупым на
эмоции, сам страдая от этого. Что мы и можем наблюдать у Дениса, который смело
выражается в отношении СМИ и общественности, ведет себя грубо и порой агрессивно.
В настоящее время мы наблюдаем, как родители нашего героя
проявляют “любовь-умиление”. Такая любовь не знает слова “нет”, отношения
строятся на вседозволенности, и чадо верит в то, что он безоговорочно прав и
лучший во всем. Капризы, болезненное восприятие неудач и бессовестность
становятся основными чертами характера. Таким образом, безответственность,
отсутствие делового подхода к работе и заботе о родных становятся моделью
поведения.
Кто бы мог подумать, насколько важную роль играет
родительская любовь в основе жизни каждого человека, какую “базу” закладывают
нам модели поведения наших родителей!
Разумная родительская любовь – это крылья, которые помогают
ребенку взлететь к высотам, в противном случае жизнь превращается в
бесконечное решение психологических проблем, что мы и наблюдаем в жизни Дениса.
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