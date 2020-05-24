Что ей еще остается делать? – оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время

24.05.2020, 9:50, Разное

Уже не впервые мы наблюдаем внезапные изменения во внешности

Дениса. Он не перестает удивлять общественность своими опрометчивыми

поступками. Что двигало им на этот раз? Попытаюсь разобраться и дать свою

оценку этой ситуации.

Безусловно, смена прически говорит о бессознательном желании

духовно переродиться, изменить свою жизнь и избавиться от прошлого. С точки

зрения эзотерики волосы обладают собственной памятью и сохраняют информацию о

своем “хозяине”, поэтому их “потеря” может, на самом деле, быть началом нового

этапа жизни.

Но это не единственный способ, с помощью которого Денис

пытается избавиться от своего прошлого. Прежде мы слышала о его “жгучем

желании” свести татуировки со своего тела, которые оказывают достаточно сильное

влияние на биополе человека, тем самым меняя его мысли, взгляды и идеи. Рисунки

на теле являются каналом связи биополя с духовным миром человека – они могут

его ослаблять и внести дисбаланс в психическое состояние. Одно изображение

гроба на лице нашего героя говорит о неком бесстрашии или “великом протесте”

всему миру. Но так ли это на самом деле?

Каждый раз, доказывая свою значимость,

он испытывает временное удовольствие, будто выигрывая очередную битву с

придуманным врагом. Ведь самый простой способ снова почувствовать радость и

вызвать восхищение окружающих – это сделать новый эксперимент со своей

внешностью.

По всей видимости, наш герой задержался в подростковом

возрасте. Периоде, когда демонстрация личности происходит через внешний облик,

так как разительных успехов ни в мыслительной, ни в трудовой деятельности

ребенок еще не имеет. Тату, разрезанный язык, эксперименты со своей прической –

крик души! Такое часто наблюдается у личностей истероидного типа. Главными

чертами таких людей являются эгоцентризм и жажда постоянного внимания. Они

ходят “по лезвию ножа”, желая навредить себе, при этом не расставаясь с жизнью.

Но чего они хотят на самом деле, к чему взывает этот крик души? Конечно, к

любви!

Елена Яковлева, будучи матерью Дениса, конечно, его поддерживает, обосновывая это тем, что “будет рада, если в жизни ее мальчика не

будет большей проблемы, чем его наколки”. А что ей еще остается делать, когда

время упущено! Не нужно забывать тот факт, что наш герой жил у бабушки, и

только десять процентов времени проводил с матерью. Тем самым дефицит внимания

стал хорошим подспорьем для конфликтных отношений между родителями и чадом. Чтобы не потерять связь с сыном, они приняли позицию наблюдателя и дали

ему полную свободу действий. А нужно было лишь вовремя давать ребенку свою

любовь…

В психологии есть несколько видов “уродливой родительской

любви”, одна из них это “откуп”. Недостаток времени “прикрывают” подарками,

всевозможными дозволениями, беспричинными поощрениями. При таком поведении

родителей ребенок постепенно теряет суть “настоящей любви” и обретает душевную

пустоту. К 18 годам такому ребенку уже не будет свойственна жалость,

сострадание, романтика и милосердие. Он может стать замкнутым и скупым на

эмоции, сам страдая от этого. Что мы и можем наблюдать у Дениса, который смело

выражается в отношении СМИ и общественности, ведет себя грубо и порой агрессивно.

В настоящее время мы наблюдаем, как родители нашего героя

проявляют “любовь-умиление”. Такая любовь не знает слова “нет”, отношения

строятся на вседозволенности, и чадо верит в то, что он безоговорочно прав и

лучший во всем. Капризы, болезненное восприятие неудач и бессовестность

становятся основными чертами характера. Таким образом, безответственность,

отсутствие делового подхода к работе и заботе о родных становятся моделью

поведения.

Кто бы мог подумать, насколько важную роль играет

родительская любовь в основе жизни каждого человека, какую “базу” закладывают

нам модели поведения наших родителей!

Разумная родительская любовь – это крылья, которые помогают

ребенку взлететь к высотам, в противном случае жизнь превращается в

бесконечное решение психологических проблем, что мы и наблюдаем в жизни Дениса.