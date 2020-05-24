Коронавирус в Москве унес 59 жизней

24.05.2020, 9:40, Разное

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о смертности в Москве. Жертвами COVID-19 стали 59 человек.

Таким образом, число умерших от коронавируса в столице выросло до 1993. Накануне стало известно, что от коронавируса скончались 67 жителей Москвы.

За весь период в России зафиксировано

335 882 зараженных COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 107 936 граждан.