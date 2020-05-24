В Москве за сутки вылечились 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом

24.05.2020, 9:48, Новости дня

За минувшие сутки 2 тыс. 427 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 49 тыс. 840, передает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 тыс. 427 человек», – отметила Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За минувшие сутки в РФ выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 335 тыс. 882 случая заболевания.

Накануне российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.