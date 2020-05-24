 

В Москве за сутки вылечились 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом

24.05.2020, 9:48, Новости дня

За минувшие сутки 2 тыс. 427 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 49 тыс. 840, передает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 тыс. 427 человек», – отметила Ракова.  

Вице-мэр подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За минувшие сутки в РФ выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 335 тыс. 882 случая заболевания. 

Накануне российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Глава астраханского минздрава подал в отставку

06.05 / Трамп стремится вновь открыть экономику США

04.04 / Врач призвал отказаться от будильника на время самоизоляции

29.03 / Вазелин вместо чудо-мази и “бабкоразведение”: как мошенники наживаются на знаменитостях

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

24.04 / Трамп оценил состояние Джонсона после выписки из больницы

20.04 / Максим Фадеев занялся производством коек для больниц

27.03 / Xiaomi прекратила продажи смартфона Mi CC9 Pro

31.03 / Дума изменила порядок техосмотра легковых автомобилей

19.05 / Более трети чилийских сенаторов ушли на карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска