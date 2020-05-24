Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снижается третий день подряд

24.05.2020, 9:30, Новости дня

В Украине уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил 24 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За сутки лабораторно подтверждено 406 случаев. Накануне этот показатель составил 432, 22 мая сообщалось о 442 новых инфицированных.

Всего в Украине инфекцию выявили у 20 986 человек.

В течение 24 часов от COVID-19 скончалось 12 человек. Общее число жертв эпидемии в Украине составляет 617.

Выздоровели 7099 украинцев (+170 за сутки).

По данным Минздрава, 58% заболевших – женщины.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 889 случаев;

Волынская область – 771;

Днепропетровская область – 869;

Донецкая область – 143;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область – 1061;

Запорожская область – 410;

Ивано-Франковская область – 1277;

Киев – 2623;

Киевская область – 1419;

Кировоградская область – 473;

Луганская область – 43;

Львовская область – 1333;

Николаевская область – 280;

Одесская область – 827;

Полтавская область – 266;

Ровенская область – 1417;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1115;

Харьковская область – 910;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 346;

Черкасская область – 388;

Черновицкая область – 3028;

Черниговская область – 129.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.