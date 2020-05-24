Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снижается третий день подряд
24.05.2020, 9:30, Новости дня
В Украине уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил 24 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
За сутки лабораторно подтверждено 406 случаев. Накануне этот показатель составил 432, 22 мая сообщалось о 442 новых инфицированных.
Всего в Украине инфекцию выявили у 20 986 человек.
В течение 24 часов от COVID-19 скончалось 12 человек. Общее число жертв эпидемии в Украине составляет 617.
Выздоровели 7099 украинцев (+170 за сутки).
По данным Минздрава, 58% заболевших – женщины.
По регионам ситуация выглядит так:
Винницкая область – 889 случаев;
Волынская область – 771;
Днепропетровская область – 869;
Донецкая область – 143;
Житомирская область – 626;
Закарпатская область – 1061;
Запорожская область – 410;
Ивано-Франковская область – 1277;
Киев – 2623;
Киевская область – 1419;
Кировоградская область – 473;
Луганская область – 43;
Львовская область – 1333;
Николаевская область – 280;
Одесская область – 827;
Полтавская область – 266;
Ровенская область – 1417;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1115;
Харьковская область – 910;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 346;
Черкасская область – 388;
Черновицкая область – 3028;
Черниговская область – 129.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.
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