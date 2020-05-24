 

Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снижается третий день подряд

24.05.2020, 9:30, Новости дня

В Украине уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил 24 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За сутки лабораторно подтверждено 406 случаев. Накануне этот показатель составил 432, 22 мая сообщалось о 442 новых инфицированных.

Всего в Украине инфекцию выявили у 20 986 человек.

В течение 24 часов от COVID-19 скончалось 12 человек. Общее число жертв эпидемии в Украине составляет 617.

Выздоровели 7099 украинцев (+170 за сутки).

По данным Минздрава, 58% заболевших – женщины.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 889 случаев;
Волынская область – 771;
Днепропетровская область – 869;
Донецкая область – 143;
Житомирская область – 626;
Закарпатская область – 1061;
Запорожская область – 410;
Ивано-Франковская область – 1277;
Киев – 2623;
Киевская область – 1419;
Кировоградская область – 473;
Луганская область – 43;
Львовская область – 1333;
Николаевская область – 280;
Одесская область – 827;
Полтавская область – 266;
Ровенская область – 1417;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1115;
Харьковская область – 910;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 346;
Черкасская область – 388;
Черновицкая область – 3028;
Черниговская область – 129.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / На Донбассе погиб командир батальона спецназначения “Луганск-1”

26.03 / Bloomberg – Москва «закрывается» от коронавируса

01.05 / Почему Мария Захарова уклонилась от дебатов с Навальным?

03.05 / Sun – Джонсон рассказал о том, как чуть не умер от коронавируса

13.04 / Стартовали продажи смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro

27.03 / Суд в Киеве арестовал подозреваемого в убийстве экс-главу МИД

10.05 / МВД России заявило о снижении уровня домашнего насилия на самоизоляции. Правозащитники говорят об обратном

29.03 / Названо число закрытых из-за коронавируса ресторанов и магазинов в Москве

18.04 / Объявлена дата продаж кроссовера Geely HaoYue

26.04 / Футболист “Эвертона” нарушил карантин, устроив вечеринку. Его ждут жесткие санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска