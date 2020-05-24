 

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

24.05.2020, 9:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив неоценимый вклад мусульманской общины в межнациональный мир, сообщила пресс-служба Кремля.

«Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад мусульманской общины РФ в «поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе», а также в укрепление института семьи и воспитание молодого поколения.

Также президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл. По его словам, на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

Путин добавил, что в условиях пандемии коронавируса востребована гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций и всех мусульман страны. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики, призвав их отметить мусульманский праздник Ураза-Байрам в самоизоляции.

В совете муфтиев заявили, что мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время праздника Ураза-байрам.

Президент Владимир Путин также обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник Ураза-байрам дома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Лавров анонсировал «очный» саммит ШОС в июле

16.04 / Песков счел эмоциональными слова Кадырова про «Новую газету»

15.05 / Мнения: На пенсию вполне можно жить

17.05 / Главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

14.04 / Запущенный в марте спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

12.04 / В Николаевской области выявлены два новых случая COVID-19

05.05 / Узнать подробности об акции “Бессмертный полк” можно по телефону горячей линии

15.05 / АВС – мировые расходы на ядерное оружие достигли рекордных со времён холодной войны показателей

08.05 / Турция закрыла свой валютный рынок для Citigroup, BNP Paribas и UBS

15.04 / “Мрія” перевезла в Польшу рекордный медицинский груз. За посадкой наблюдали онлайн тысячи людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска