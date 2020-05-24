Отказавшись от «открытого неба», Трамп нанёс удар по единству НАТО

24.05.2020, 9:18, Новости дня

Если США могут получать разведданные с помощью спутников, европейцам Договор по открытому небу необходим, отмечают эксперты. Как приводит их слова в своей статье Les Echos, выход США из договора — это «ещё один камень в сторону многостороннего формата, удар по единству НАТО и по политике разоружения».



Reuters

В своём коммюнике Госдепартамент США так пояснил причины выхода из Договора по открытому небу: якобы Москва не только запрещает летать над некоторыми зонами особой важности, но и делает из договора «инструмент запугивания и угроз», пишет Les Echos. При этом соглашение действует с 2002 года и распространяется на 35 стран.

Но если Вашингтону с его обилием спутников не так уж нужен Договор по открытому небу, чтобы вести разведку, то европейцам это соглашение даёт возможность проверять и наблюдать, как партнёры выполняют свои обещания. Поэтому европейские страны, подписавшие договор, выразили своё сожаление от решения США и вместе с тем заявили, что «разделяют их озабоченность в отношении исполнения положений договора Российской Федерацией». При этом сами европейцы заверили, что будут придерживаться договора, пока он работает.

После своей экстренной встречи постоянные представители стран-членов при НАТО и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявили, что лучшим способом сохранить соглашение было бы «возвращение РФ к соблюдению договора». По их словам, сейчас РФ лишь избирательным образом соблюдает свои обязательства.

Обычно, если страна решает выйти из договора, это происходит через полгода после объявления. И Дональд Трамп не отказывается от дальнейших переговоров, он заявил даже, что РФ сама потребует обсудить соглашение. Россия, в свою очередь, ответила, что пока договор остаётся в силе, она будет полностью его соблюдать. При этом там готовы обсуждать технические вопросы, которые США считают нарушениями договора со стороны Москвы.

По словам автора статьи, решение США наносит новый удар по международным соглашениям в области обороны. «Эта отмена вносит свою лепту в разрушение долго и медленно создававшейся структуры доверия в европейской системе безопасности», — считает бывший командующий НАТО Жан-Поль Паломерос.

«Это ещё один камень в сторону многостороннего формата, удар по единству НАТО и по политике разоружения. Солидарность трансатлантических стран, которая основана на вооружениях, но также на контроле над вооружениями, начинает носить всё более стихийный характер», — приводит издание слова французского политолога Жан-Пьера Мольни.

Другой французский политолог Корентен Брюстлен отмечает, что Договор по открытому небу не классический договор о сокращении вооружений, а соглашение, которое гарантирует прозрачность в длительной перспективе. И если у американцев есть спутники, то для европейцев разрешение на полёты над Россией позволяют вести с ней диалог.

Особые опасения теперь вызывает у специалистов судьба договора СНВ-III. Как напоминает автор статьи в Les Echos, если Трамп намерен его разорвать до выборов, которые пройдут 3 ноября, то ему нужно объявить об этом до сентября. При этом его соперник Джо Байден высказывается, наоборот, за сохранение этого договора, и его позицию поддерживают союзники по НАТО.