 

В Новосибирске устроили уличную вечеринку в разгар пандемии

24.05.2020, 9:15, Новости дня

Крупные штрафы ждут участников вечеринки, которую устроили сотрудники одной из сетевых компаний Красноярска. Закрытый корпоратив провели, несмотря на режим самоизоляции, в городском баре. Фото и видео бурного веселья выложили в Сеть.

Заразиться опасным вирусом не побоялись и в Новосибирске. Молодежь устроила вечеринку на улице в центре города, собралась большая толпа. Молодые люди беззаботно веселились и танцевали под громкую музыку, которая звучала из колонок автомобилей. Импровизированную дискотеку транслировали в соцсети и отмечали хештегом "#самоизоляция".



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