 

Майка и трусы Джордана проданы за 288 тысяч долларов

24.05.2020, 9:15, Новости дня

Игровая форма Майкла Джордана была продана с аукциона. Неизвестный покупатель заплатил за майку и трусы знаменитого баскетболиста 288 тысяч долларов.

На продажу была выставлена форма “Чикаго Буллз”, в которой Майкл выступал в сезоне 1996-97. В этой экипировке Джордан в пятый раз стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала. Всего на счету Джордана шесть чемпионских перстней.

Ранее Майкл Джордан выставил на продажу свои кроссовки, в которых он провел дебютный сезон в составе “Чикаго Буллз”. Лот был продан за 560 тысяч долларов.



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