 

Валерий Брагин может возглавить хоккейный СКА

24.05.2020, 9:15, Новости дня

Экс-наставник молодежной сборной РФ по хоккею Валерий Брагин, который в начале мая уступил этот пост Игорю Ларионову, может продолжить работу на самом высоком уровне: инсайдеры прочат ему место главного тренера питерского СКА. Брагин входит в штаб "красно-синих" с января 2020 года.

СКА – двукратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный обладатель Кубка Континента и трижды за последние годы был бронзовым призером турнира Континентальной хоккейной лиги. В этом незавершенном сезоне армейцы стали вторыми в Западной конференции и победили "Витязь" (4:0 в серии) в первом раунде плей-офф.

Теперь, по информации источников из клуба, нынешний тренер СКА Алексей Кудашов покинет команду по семейным обстоятельствам и руководство сделало предложение Брагину. 63-летний специалист, по сведениям инсайдеров, ответил согласием.



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