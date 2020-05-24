Состояние богатейших людей мира выросло на 255 млрд долларов за два месяца

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24.05.2020, 9:08, Новости дня

За последние два месяца состояние 25 богатейших людей мира выросло в совокупности на 255 млрд долларов, информирует Forbes.

Журнал Forbes оценивал изменения размера состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая. 

Больше других разбогател во время пандемии коронавируса основатель Facebook Марк Цукерберг, активы которого подорожали на 31 млрд долларов. В итоге его состояние оценивается в 86,5 млрд долларов.

За последне два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Также отмечается, что глава корпорации Amazon Джефф Безос за последние два месяца заработал 29,9 млрд долларов на росте акций компании. Его общее состояние увеличилось до 146,9 млрд долларов.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, активы которого выросли на 11,9 млрд долларов, довел свое состояние до 106,5 млрд долларов.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира стало составлять около 1,5 трлн долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

Ранее сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф в пятый раз подряд был признан самым богатым наследником по версии журнала Forbes.



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