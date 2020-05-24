В июне ожидается выход мощного камерофона Huawei P40 Pro+ Extreme edition

24.05.2020, 8:59, Разное

Компания Huawei готовится к выпуску старшей модели камерофона P40 Pro+ Extreme edition, его релиз ожидается уже в июне 2020 года. О технических характеристиках пока подробной информации нет, но, согласно слухам, лаборатория DxOMark уже работает над тестированием гаджета, а его результаты будут опубликованы перед непосредственным выходом мобильного аппарата.

Ранее DxOMark тестировала смартфон Huawei P40 Pro, ему удалось набрать 128 баллов, поэтому поклонники компании ожидают от старшей модели Extreme edition более высоких показателей. Так, гаджет должны оснастить датчиком изображения Sony IMX700 на 52 мегапикселя с диафрагмой F/1,28. Его широкоугольная камера получит датчик Sony IMX650. Также устройство оборудовано 8-мегапиксельным телевиком и ToF-камерой, определяющей глубину.

Один из мощнейших камерофонов Huawei P40 Pro+ Extreme edition будет иметь 100-кратный максимальный цифровой зум. Гаджет сможет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Ожидается, что стоимость устройства составит 1399 евро.