 

Полиция Чехии взяла под охрану российского дипломата из-за угроз

24.05.2020, 8:58, Разное

22 мая

Источник изображения: gazeta.ru

Чешская полиция взяла под охрану российского дипломата из-за угроз в его адрес. Об этом сообщило местное издание Deník N, передает РИА Новости. По имеющейся информации, правоохранители оберегают политика по просьбе посольства России.

Как пишет СМИ, перед российскими объектами уже несколько дней стоят полицейские наряды. Кроме того, правоохранители дежурят ночью у здания посольства, где располагаются и квартиры дипломатов. Днем они патрулируют территорию у Российского центра науки и культуры.

Ранее, 11 мая, российское посольство сообщило, что из-за травли в местных СМИ в адрес российского дипломата поступают угрозы. В результате сотрудника посольства взяли под охрану.

О причинах угроз и их источнике ничего не говорится. Однако в начале мая чешские СМИ сообщали, что РФ якобы отправила в Прагу некоего человека, который намеревался отравить ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Местные журналисты заявляли, что мишенью «агента российских спецслужб» станут мэр Праги Зденек Гржиб, а также старосты районов Прага-6 и Ржепорые Ондржей Коларж и Павел Новотны.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был демонтирован 3 апреля в Праге. В российском посольстве в Чехии действия властей назвали циничной расправой. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления памятника в столице Чешской Республики.



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