Рекрутеры о том, кто будет востребован на рынке труда после пандемии

24.05.2020, 8:57, Разное

После выхода из режима самоизоляции конкуренция среди ищущих работу будет колоссальной, прогнозируют эксперты по подбору персонала. Они рекомендуют заняться поиском подходящего места уже сейчас.

22.05.2020 Автор Евлалия Самедова, Москва

Санкт-Петербург во времена пандемии

По данным Минтруда РФ, всего за месяц – с середины апреля – уровень официальной безработицы в РФ вырос более чем в два раза – до 1,6 миллионов россиян. После завершения пандемии ситуация лучше не станет, считают опрошенные DW эксперты. Они ожидают роста числа увольнений в ближайшие месяцы: к концу года уровень безработицы может достичь двузначной величины (по итогам 2019 года он составлял 4,9%). Какие специальности находятся в зоне риска, какие будут востребованы и какую карьерную тактику лучше избрать, выясняла DW.

Безработные и отчаявшиеся: кто рискует оказаться не у дел

В июне число безработных в России, по словам главы Минтруда Антона Котлякова, может увеличиться до 2,5 миллионов человек. Еще более пессимистичный прогноз – у Международной организации труда (МОТ), методика которой позволяет определять уровень фактической безработицы. В МОТ называют цифру 5,3 миллионов человек. Заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда Высшей школы экономики Сергей Солнцев заявил в интервью DW, что прогнозировать уровень безработицы довольно сложно, поскольку он определяется на основе выборочного обследования населения.

Безработица в РФ уже удвоилась

“Будут ли обследования проводиться в условиях пандемии и каково будет их качество – неизвестно. Исходя из прошлого опыта можно ожидать, что уровень безработицы вырастет с менее 5 процентов в начале 2020 года до двухзначных значений. Также часть населения предпочтет уйти с рынка труда в экономическую неактивность. Это так называемые “отчаявшиеся”, – говорит он. По словам эксперта, армию безработных уже пополнили и еще пополнят главным образом занятые в наиболее пострадавших от коронакризиса отраслях: турбизнесе, общепите, непродуктивной рознице, индустрии досуга и развлечений.

Партнер кадрового агентства Antal Russia Константин Бряузов добавляет в зону риска ряд офисных специальностей. “В настоящее время на рынке труда наблюдается пониженный спрос работодателей на специалистов, выполняющих бэк-офисные функции – админперсонал, бухгалтеров, финансистов, сотрудников ресепшн, HR-отделов”, – сообщил он DW. В ближайшие месяцы, по его мнению, проблемы будут испытывать компании, сдающие офисные помещения в аренду, бюро путешествий и индустрия развлечений. “На месте людей, занятых в этих сферах, я бы уже сейчас задумывался над тем, в каких других сферах можно применить свои навыки”, – говорит эксперт.

Специалисты нарасхват: IT и не только

В условиях работы на “удаленке” и масштабного перехода бизнеса в онлайн естественным образом возрос спрос на IT-специалистов. “В основном спрос идет на разработчиков различных программ. Весь продуктовый бизнес ушел в онлайн, соответственно, требуется разработка новых продуктов, обеспечение возможности дистанционной работы и контроля за сотрудниками”, – поясняет Бряузов. Кроме того, по его словам, компании активно ищут работников сферы информационной безопасности, “поскольку в турбулентное время всегда возрастает риск различных угроз, в том числе для банков, финансовых и других организаций, работающих онлайн”.

Спрос на IT-специалистов будет расти

Эксперты отмечают, что хорошие IT-специалисты еще долго смогут чувствовать себя уверенно на рынке труда, поскольку после выхода из режима самоизоляции многие компании оставят часть сотрудников на дистанционной работе (такие планы уже подтверждены опросами). “Работу можно будет найти во всех сегментах, связанных с предоставлением интернет-услуг и телефонии, доставкой продуктов, производством продуктов питания и техники”, – отмечает партнер Antal Russia.

Влияние “удаленки” на инфраструктуру рынка труда: второе дыхание коворкингов

Одним из последствий коронакризиса станет то, что “корпоративные и общепринятые стереотипы, согласно которым работать следует в офисе с 9 до 18 часов, исчезнут”, – заявил DW основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Соответственно, по его словам, у работодателей отпадет необходимость в аренде больших площадей в центрах мегаполисов: “Это, безусловно, плохие новости для арендодателей и владельцев коммерческой офисной недвижимости. Цены на аренду упадут и больше никогда не будут прежними. Возможно, теперь эти площади придется перестраивать под апартаменты”.

Home Office – модель будущего?

Одновременно, по мнению эксперта, будут развиваться коворкинги в спальных районах: “Мы прогнозируем бум новых коворкингов – на 3-10 тысяч рабочих мест. Они будут расположены так, как сейчас располагаются супермаркеты – в 10-15 минутах ходьбы от дома, ведь на самом деле, когда люди говорят, что им понравилось работать удаленно, они имеют в виду, что им понравилось не ездить на работу – работать из дома мало кому понравилось. Поэтому и будут развиваться новые инфраструктурные проекты. Даже если платить за коворкинг будет работодатель, для него это будет выгоднее, чем арендовать офис”.

Что делать, если ты менеджер по туризму

Если вы уволены или стоите на пороге увольнения, работу лучше начинать искать уже сейчас, не дожидаясь полного окончания режима самоизоляции, рекомендуют эксперты. “Рынок труда находится в шоке. Сегодня даже люди, которые уже потеряли работу, затаились и чего-то выжидают. Бума предложений от соискателей нет”, – отмечает Захаров. При этом, по его словам, сейчас искать работу гораздо легче, чем когда все кинутся ее искать. “Во-первых, больше работы не станет. Во-вторых, увольнения будут продолжаться. Некоторые компании попробуют открыться и не смогут – разорваны цепочки, исчезли клиенты, то есть начнется цепная реакция. Восстановление будет лишь ближе к сентябрю”.

Зарплатой надо будет поступиться

Константин Бряузов согласен с тем, что “через два-три месяца конкуренция на рынке труда будет бешеной”. По этой причине он не советует людям, потерявшим работу, тратить время на переквалификацию или совершенствование своих отдельных навыков: “Нужно смотреть на возможности конкретной индустрии – если очевидно, что она восстановится не скоро, как, например, туризм, следует искать вакансии в смежных отраслях”. При этом, по его словам, придется немного поступиться зарплатой: “Если вы видите вакансию, на которую вы подходите, но с зарплатой ниже, чем у вас была, при условии, что вы уже не работаете, следует согласиться на такое предложение”.

Алексей Захаров также считает, что “из таксиста программиста, как и из менеджера по туризму не получится”. По его мнению, думать надо не о кардинальной смене рода деятельности, а о поиске применения уже имеющимся навыкам: “Если человек был хорошим менеджером по туризму, значит, он хорошо умеет продавать туры, знает свое направление, следовательно, сможет найти себе применение в других сферах в качестве менеджера по продажам. Нужно будет лишь изучить другой продукт”, – уверен эксперт.