 

МИД Ливии документально подтвердит в Совете Безопасности факт обнаружения в южной части Триполи тела убитого иностранного наемника

24.05.2020, 8:57, Разное

BY LIBYAN EXPRESS MAY 23, 2020

Заседание  Совета  Безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. [РЕЙТЕР]

Ливийское министерство иностранных дел правительства Национального согласия (ПНС –  Government of National Accord – GNA) заявило в  субботу, что оно,  в координации с заинтересованными сторонами,  задокументирует обнаружение силами ливийской армии тела иностранного боевика  в Салах-эль-Дин,  на южной границе Триполи. 

МИД добавил, что изучает личные вещи боевика, чтобы собрать больше свидетельств о  его личности и национальной  принадлежности.

Министерство иностранных дел Ливии указало, что, после окончания  расследования,  оно направит досье об  инциденте  в Совет Безопасности в качестве дополнительного   доказательства присутствия иностранных наемников, сражающихся в войсках Халифы Хафтара в южной части Триполи.

В пятницу,  специальные силы сдерживания МВД сообщили, что после освобождения Салах  Аль-Дина от войск Хафтара  ими  было обнаружено тело наемного боевика  русской группы Вагнера.

Video of a body of Russian mercenary seized by GNA today in southern Tripoli
Видео тела убитого русского наемника  обнаруженного  войсками  ПНС  сегодня в южном Триполи

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