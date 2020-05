МИД Ливии документально подтвердит в Совете Безопасности факт обнаружения в южной части Триполи тела убитого иностранного наемника

24.05.2020, 8:57, Разное

BY LIBYAN EXPRESS MAY 23, 2020

Заседание Совета Безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. [РЕЙТЕР]

Ливийское министерство иностранных дел правительства Национального согласия (ПНС – Government of National Accord – GNA) заявило в субботу, что оно, в координации с заинтересованными сторонами, задокументирует обнаружение силами ливийской армии тела иностранного боевика в Салах-эль-Дин, на южной границе Триполи.

МИД добавил, что изучает личные вещи боевика, чтобы собрать больше свидетельств о его личности и национальной принадлежности.

Министерство иностранных дел Ливии указало, что, после окончания расследования, оно направит досье об инциденте в Совет Безопасности в качестве дополнительного доказательства присутствия иностранных наемников, сражающихся в войсках Халифы Хафтара в южной части Триполи.

В пятницу, специальные силы сдерживания МВД сообщили, что после освобождения Салах Аль-Дина от войск Хафтара ими было обнаружено тело наемного боевика русской группы Вагнера.

Video of a body of Russian mercenary seized by GNA today in southern Tripoli

Видео тела убитого русского наемника обнаруженного войсками ПНС сегодня в южном Триполи

Source On live map

a day ago – 32°46′N 13°14′E

Warning! This event contains graphic media, scenes of explicit violence or gore. Is intended for mature audiences.

Tripoli

#Libya