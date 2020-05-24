Жительница США стала невидимкой, а ее отец получил звонок из далекого будущего

24.05.2020, 8:57, Разное

Об этих двух очень странных и необычных случаях, произошедших совсем недавно, пояснила пользовательница сайта Reddit с ником "iselenaii".

Первая история случилась 2 месяца назад, когда эта молодая девушка сидела дома со своими родителями на карантине. Однажды утром она как обычно проснулась в своей спальне, но в этот раз неожиданно заметила свою маму, стоящую рядом с кроватью.

Ее лицо было очень обеспокоенным и выглядела она так, словно произошло что-то страшное. А на ее глазах были слезы.

Мама стала спрашивать дочь, где она была, а девушка не понимала, что происходит и сказала, что все это время спала тут, в своей кровати. Но мама ее не поверила и сказала, что она заходила сюда и проверяла, и ее в кровати не было (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Выяснилось, что в это утро, когда вся ее семья проснулась и села за общий стол завтракать, все увидели, что ее место пустое и на завтрак она так и не пришла.

После завтрака отец девушки зашел в ее комнату, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и заметил на кровати одеяло. Он решил, что девушка просто крепко спит, по привычке накрывшись одеялом с головой.

Но позже, когда она так и не вышла из комнаты, в ее спальню зашла ее мама и теперь она все-таки решила ее разбудить. Она подняла одеяло и увидела, что под ним никого нет. Тогда то она и запаниковала, получается, что их дочери нет в доме и может быть еще со вчерашнего вечера!

Мама девушки пояснила обо всем ее отцу и они стали искать ее, сначала в дом, решив, что она ушла куда-то в другую комнату, а потом стали звонить на ее телефон. Никто на звонки не откликался, поэтому они вышли из дома и пошли расспрашивать соседей. Но соседи ничего не видели.

В этот момент мама девушка настолько испугалась, что решила позвать полицию. Отец девушки поехал в полицейский участок, а ее мать решила еще раз проверить комнату. И когда она зашла в спальню дочери, то увидела, что та спокойно лежит себе на кровати и щурится, словно только что проснулась.

Потом позвонили отцу и сказали, что полиция уже не нужна, а когда отец вернулся, то он потребовал объяснений о том, где была его дочь все это время. Но девушка никак не могла объяснить произошедшее, для нее все выглядело так, что она просто легла вечером спать, а потом утром проснулась и заметила рядом напуганную мать.

По словам девушки, это было далеко не первым похожим случаем, в ее детстве такое происходило три раза, когда она внезапно куда-то пропадала на некоторое время. Родители тогда тоже искали ее по всему дому, а отец выбегал искать на улице. Было это в самом раннем возрасте, поэтому сама девушка о подобном не помнила, но родители рассказали ей об этом после произошедшего.

Через 2 месяца после этой истории девушка снова написала на Reddit и рассказала, что с ее отцом на днях произошло нечто еще более странное.

"Три дня назад у меня была беседа с отцом и она рассказывал мне о своей университетской жизни. Отцу пришлось очень сложно в юности, его семья была бедной, а он с детства считался трудновоспитуемым ребенком. Он ходил в самую худшую начальную школу нашего города, а потом в самую худшую старшую школу.

Когда он стал подростком, его отец умер, оставив заботу о своей семье на папиного старшего брата. По словам моего отца, это были самые темные времена в его жизни и он думал о побеге и даже о самоубийстве. Все это усугублялось тем, что ему плохо давались курсы английского языка, потому что он был для его семьи вторым языком, их семья приехала в США из другой страны.

Поэтому то, что ему удалось поступить в университет, а потом и закончить его, для моего отца было настоящим подвигом. А недавно, в свои 55 лет, он наконец получил степень магистра по английской литературе. Отец говорил мне, что даже и не представлял себе, что это будет для него возможным.

На следующий день мой отец поехал в город, где живут его дальние родственники и у них возникли сильные финансовые проблемы. Мой отец захотел помочь им, потому что он считал, что так будет правильно. До города 3 часа езды и мой отец обычно ездит на автобусе, но сейчас везде этот кризис с пандемией, поэтому он поехал на своей машине и мы с мамой очень волновались за него, а потому решили, что будем звонить ему каждый час.

Когда я позвонила ему, он сказал, что сейчас припаркуется, после чего поговорит со мной. Он остановился на контрольно-пропускном пункте для грузовых автомобилей. Потом мы начали разговаривать и я не знаю. что на меня нашло, я начала вдруг плакать и говорила ему, что очень горжусь им и прочие подобные вещи. Я говорила ему, что он замечательный отец и удивительный человек, который является образцом для подражания.

И тогда мой папа тоже начал плакать, а потом сказал, что поговорит со мной когда вернется. Когда он приехал домой, он обнял меня и сказал, что 30 лет назад он тоже ездил в этот город и что тогда он находился на очень низкой ступени своей жизни.

Он навещал те же самых родственников, приезжая к ним на автобусе, а когда автобус поехал обратно и остановился для заправки на АЗС, то папа вышел из него и подошел к телефонной будке, чтобы позвонить своей маме о том, что он едет домой. По какой-то причине он забыл набрать номер мамы, а сразу же снял трубку и внезапно услышал в ней голос.

По словам моего отца, этот голос говорил ему то же самое, что я недавно говорила ему по телефону, и это так сильно подействовало на него, что он просто стоял там в будке и плакал. Своей маме он после этого так и не позвонил. Он сказал, что эти поддерживающие слова возымели на него большое впечатление и дали ему силы сражаться дальше.

И лишь сейчас он понял, чей голос слышал в телефонной трубке 30 лет назад. Это был мой голос, голос его дочери из будущего.

Мои родители сейчас воспринимают все случившееся как знак от Бога, который помог моему отцу в трудную минуту, когда он сам думал, что он одинок и ему не на кого опереться".

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