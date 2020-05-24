Атака чупакабры? В 1979 году в Испании нечто убивало собак, свиней и коз, высасывая кровь и удаляя органы из тела

24.05.2020, 8:57, Разное

Это началось 29 апреля 1979 года в местечке Баррио де Тако, город ла Лагуна, провинции Тенерифе, Испания.

Сотрудник службы безопасности завода по производству строительных материалов после ночной смены внезапно натолкнулся на безжизненное тело немецкой овчарки, лежащее в помещении заводского магазина.

Эта собака охраняла магазин от воров, однако не было никаких признаков проникновения в помещение посторонних, а сама смерть собаки выглядела очень необычной (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Во первых, внешне на теле собаки не было видно никаких следов крови. Из ее пасти не шла слюна или пена, поэтому и на отравление это не было похоже. А когда было проведено вскрытие, то выяснилось, что во всем теле собаки нет ни капли крови.

Кровь была удалена через две крошечные дырочки, которые еле-еле обнаружили. А еще из тела были аккуратно вырезаны и извлечены сердце и печень.

Через четыре дня, на том же самом заводе подобным образом была убита еще одна сторожевая немецкая овчарка. Ее смерть выглядела в точности, как у первой- снова ни капли крови, снова крошечные дырочки и удаленные органы.

Естественная гибель была сразу же исключена, следователи предположили, что тут задействован какой-то религиозный культ, сразу же вспомнив о загадочном увечье коров, которое происходило в те же годы в США.

Прошло еще несколько дней. 14 мая снова случилось что-то странное. На этот раз в нескольких милях от Баррио де Тако в районе Гуамаса. Там была найдена мертвая свинья, кровь которой была полностью удалена из тела через крошечные дырочки. У нее также была отрезана часть морды и вырезаны глаза.

В последующие две недели подобное с животными происходило все чаще и чаще. Первоначальное местное расследование было стало важным делом муниципальной полиции, а потом, с учетом серьезности происходящего, было передано в Верховный штаб Национальной полиции. В расследовании также принимала участие Гражданская гвардия.

После убийства свиньи, стали появляться мертвые козы. Ветеринары, которые делали их вскрытие, указывали на одни и те же признаки – высосанная полностью кровь и иногда удаление некоторых внутренних органов.

Ни в одном случае ветеринары не могли назвать точной причины смерти. Кроме того, трупы всех этих убитых животных имели необычные свойства, к примеру у них у всех ни разу не было отмечено трупного окоченения, тела были мягкими и долго выглядели совсем свежими.

Чупакабра

В конце концов один из специалистов ветеринарной службы сделал вывод, что на животных нападает некий неизвестный хищник. Но если это было так, то у хищника был сверхъестественный интеллект, ведь он ни оставлял следов и на месте преступлений не было найдено ни единой его улики, хотя бы клочка шерсти.

Все выглядело так, словно на животных нападет что-то мистическое. Власти быстро оказались в тупике, население волновалось, а вдруг эти "хищники" нападут и на детей?

Чтобы успокоить местных жителей, Муньос Йеберес, сотрудника пресс-службы Главного управления полиции заявил в интервью, что причиной смерти животных могут быть "некие грызуны". Однако позже он признался журналистам, что следователи так и не нашли логических объяснений происходящему.

Случаи тем временем продолжались, при этом внимание прессы к ним уменьшилось, так как теперь животных убивали с куда большим интервалом по времени. Но осенью 1979 года за кратчайшие сроки в этом же районе подобным образом было убито семь коз. И снова эту загадку никто так и не смог разгадать. В истории данные события сохранились под названием "Резня в Тако" ("La matanza de Taco").

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