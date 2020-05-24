 

Спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисному уровню

24.05.2020, 8:56, Разное

Bloomberg News  19 May

(Bloomberg) – спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались до того, как Пекин ввел национальную блокировку для борьбы со вспышкой коронавируса, считают люди, хорошо знакомые с энергетической отраслью страны.

Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире, уступая только США, и решительные меры по выводу страны из кризиса  помогли  сжать нефтяной рынок быстрее, чем ожидалось. Нефть West Texas Intermediate, которая месяц назад упала до отрицательных цен, в понедельник выросла  выше 30 долларов за баррель.

 По словам людей, которые просили не называть их имен, потому что они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, с  тех  пор  как страна  была  заблокирована  в феврале на  карантин, а  спрос на китайские товары упал примерно на 20%,   произошло  впечатляющее  изменение обстановки –   заводы вновь открываются, а  потребление бензина и дизельного топлива полностью восстановилось, поскольку  граждане ездят на своих  машинах, а не пользуются общественным транспортом. 

Определить точный уровень китайского спроса на нефть в режиме реального времени – трудная задача, но руководители и трейдеры, которые следят за потреблением страны, заявили, что оно составляет около 13 миллионов баррелей в день, что лишь немногим  меньше  13,4 миллиона баррелей в день в мае 2019 года и 13,7 миллионов баррелей в день в декабре 2019 года. Общее потребление  было бы ещё  выше, если бы не спрос на авиационное топливо, который  по-прежнему намного ниже уровня прошлого года, сказали они.

Международное энергетическое агентство, которое публикует тщательно  отслеживаемые цифры  спроса и предложения, гораздо более пессимистично оценивает потребление в Китае. В отчете,  опубликованном  на прошлой неделе,  агентство прогнозирует, что азиатский гигант,  в течение оставшейся части года,  будет потреблять каждый месяц  меньше нефти, чем в тот же период 2019 года.

Падение китайского потребления в начале февраля ознаменовало начало худшей главы в истории нефтяной промышленности и предвещало неизбежный ущерб мировой экономике, нанесенный вирусом. Нефтяной крах усугубился ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, которая в конечном итоге привела  к отрицательным ценам. Теперь ОПЕК и ее союзники уладили   свои разногласия историческим соглашением сократить  производство, при этом  добыча  нефти  в других местах, особенно в США и Канаде, также значительно сократилась.

Спрос   на бензин и дизельное топливо  восстанавливается  в Китае, поскольку  граждане  предпочитают безопасность своих автомобилей, толкучке  в  общественном  транспорте.

По данным навигационной компании TomTom International BV, в последние несколько недель во многих китайских городах резко возросла интенсивность движения в часы пик. Трафик  увеличился не  только в Пекине и Шанхае,  но и  в других городах, где обычно на  дорогах  было  больше  места  для водителей, которые теперь используют свои автомобили для поездок на работу.

По данным TomTom, в часы пик в таких городах, как Шеньян, Чунцин, Тяньцзинь и Шицзячжуан,  количество пробок  на дорогах увеличилось (по  сравнению с тем что было год назад)  на  10-50 процентов. Данные навигационной компании широко используются среди нефтяных трейдеров для оценки уровня потребления топлива в Китае в режиме реального времени.

Также энергично  восстанавливается  спрос на дизельное топливо, так как Пекин побуждает фермеров больше сажать, чтобы гарантировать восстановление продовольственной безопасности страны и промышленного потребления.  По словам людей, которые просили не называть их имен, поскольку они не уполномочены публично высказываться по этим  вопросам, рост потребления бензина и дизельного топлива в Китае побудил государственные и независимые нефтеперерабатывающие заводы увеличить  выработку,  с  тем  чтобы больше сырой нефти перерабатывалось  в топливо, Это означает, что китайские запасы сырой нефти фактически сокращаются.

В последние дни китайские нефтеперерабатывающие заводы начали скупать  бочки на физическом рынке, побуждая тем  самым  цены к  восстановлению. «Китайцы скупают все что появляется в поле зрения», – сказал один из руководителей крупного торгового дома.

Цены на марки нефти, которые популярны у китайских нефтепереработчиков, включая Lula из Бразилии, Djeno из Республики Конго и Оман, в этом месяце выросли. Месяц назад Lula     переходила  из рук в руки со скидкой от  цены  Brent, около 6 долларов за баррель. В понедельник, по словам трейдеров, одна китайская компания купила  партию нефти груз с  премией от цены Brent, –   от 1 до 1,5 долларов за баррель.

«Спрос на нефть в Китае,  ведомый спросом на  дизтопливо,  начинает демонстрировать оптимистичные признаки полного восстановления», – сказал Лю Юньтао, лондонский аналитик с консультантом Energy Aspect.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы страны, известные как “чайники”, перерабатывают сырье с рекордной производительностью – почти 75%, что намного выше, чем 60% год назад. Общая мощность переработки “чайников” составляет около 4 миллионов баррелей в день, что составляет четверть от общего объема производства в Китае.

Sinopec, государственный гигант, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом  в стране, производительность  которого составляет около 5,8 млн. баррелей в день, также увеличивает количество перерабатываемой нефти. Единственным отстающим является компания PetroChina, которая также перерабатывает  около 4 миллионов баррелей в день,  но  до сих пор не увеличила производительность  в той же степени  что  и  другие.



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