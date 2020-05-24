В РФ вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах

24.05.2020, 8:53, Новости дня

За период самоизоляции в РФ поиск образовательных услуг автошкол в городах-миллионниках вырос на 69%, следует из данных международной картографической компании «2ГИС».

Эксперты отмечают, что спрос на онлайн-обучение вождению в Москве увеличился на 141% по сравнению с началом апреля этого года, передает RT.

Кроме столицы, интерес к онлайн-обучению в автошколах вырос у жителей Уфы – на 131%, Перми – на 119%, Казани – на 89% и Ростова-на-Дону – на 82%.

«Интерес к обучению на права связан и с тем, что уже к 20-м числам апреля больше половины автошкол в РФ запустили онлайн-занятия – видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний», – поясняют аналитики.

При этом отмечается, что в целом в городах РФ спрос на образовательные услуги онлайн за период самоизоляции вырос на 42%.

Ранее автошколы попросили о помощи на фоне коронавируса. В обращениях профильных ассоциаций премьеру Михаилу Мишустину говориться, что экономический кризис на фоне коронавируса может привести к гибели отрасли подготовки водителей – около 90% российских автошкол могут закрыться.