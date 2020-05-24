 

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

24.05.2020, 8:30, Новости дня

Перенесшая коронавирус депутат Госдумы Оксанa Пушкинa назвалa одним из нетипичныx симптомов заболевания нервозность.

«Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни», – рассказала Пушкина в эфире телеканала НТВ. 

Она также назвала симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных. Среди них – температура, боль в суставах и коньюктивит.

В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, «финальный» тест на коронавирус.

Ранее коронавирус был обнаружен у шести депутатов Госдумы, позже антитела к инфекции выявили еще у пяти депутатов.



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