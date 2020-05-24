Диетолог опровергла миф о пользе полного отказа от соли

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24.05.2020, 8:30, Новости дня

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала об особенностях употребления соли, а также о том, следует ли отказываться от нее полностью.

В интервью радио Sputnik врач отметила, что соль нужна организму, без нее невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока. Главное употреблять ее в адекватном количестве.

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли. Например, если человек находится в жарком климате, много занимается спортом, если организм испытывает обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении.

«Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом. Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то – съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец», – рассказала Соломатина.

По ее словам, многие пытаются полностью отказаться от употребления соли с целью похудения. В таком случае из организма уйдут излишки воды, которые соль обычно задерживает. Однако все быстро вернется к прежнему состоянию при возобновлении потребления.

Эксперт добавила, что с другой стороны чрезмерное употребление соли мешает сжиганию жира и похудению, поэтому важно определить для себя индивидуальную суточную норму. 

Ранее Соломатина объяснила, о каких проблемах в работе организма могут свидетельствовать белые полоски на ногтях.



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