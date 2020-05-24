 

Джиган и Оксана Самойлова купили детям аквапарк за 500 тысяч рублей

24.05.2020, 8:30, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис Оксана Самойлова показала огромный воздушный замок, который оказался домашним аквапарком для ее детей. Джиган и его супруга купили дочерям такой подарок за 500 тысяч рублей.
Оксана Самойлова призналась, что они не теряют надежды выбраться этим летом к морю. Однако пока границы закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому многодетная мать приняла решение устроить детям турецкий курорт на заднем дворе дома. Грузчики поздно вечером привезли огромные воздушные горки и батут, чтобы установить их, пока дети спят. Наутро девочки устроили настоящее веселье в своем домашнем аквапарке. При этом им не помешал дождь и холодная погода. Майя и Ариела, которые были в зимних комбинезонах и резиновых сапогах, начали штурм воздушной крепости. Дочери Джигана катались на аттракционе, а компанию им составили шпицы, которые без труда взбирались на горки. Собаки скатывались вместе с девочками, чем очень их веселили.

Как призналась Оксана Самойлова, тем утром ее дочери изрядно устали и вымокли, но были счастливы от того, что у них теперь есть собственный аквапарк. С такими развлечениями звездным родителям можно не переживать по поводу того, что не удастся поехать с детьми с Турцию.



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