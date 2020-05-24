Названы профессии, способствующие развитию наркозависимости

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24.05.2020, 8:09, Разное

Социологи обнаружили связь между определенными профессиями и склонностью к употреблению наркотических веществ. В зоне риска развития наркозависимости оказались работники предприятий с особыми условиями труда, строители и даже врачи, отметили сотрудники Института социологии РАН.
В опросе принимали участие более 5000 человек в возрасте от 21 до 55 лет. Так, исследователи установили, что специалисты, работающие на промышленных предприятиях, находящихся вдали от крупных городов, имеют склонность к употреблению запрещенных средств. Ими могут манипулировать преступные сообщества или же они сами способны вырастить соответствующие растения, чему способствуют большие территории.

Строители могут употреблять обезболивающие препараты из-за производственных травм, но они способны вызвать зависимость, если их прием длится продолжительное время. Врачи имеют доступ к наркотическим веществам, отметила профессор Центра им. Сербского Минздрава Татьяна Клименко. Однако за такими препаратами установлен жесткий контроль, поэтому медицинские работники без ухищрений не смогут ими воспользоваться. В целом, добавили социологи, склонность к употреблению наркотических веществ зависит от самого человека и его культуры.



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