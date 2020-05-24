Фотограф Дмитрий Исхаков назвал хейтеров «стаей крыс, идущих на запах»

24.05.2020, 8:09, Разное

Фотограф Дмитрий Исхаков недоволен тем, что хейтеры проявляют повышенное внимание к его разводу с Полиной Гагариной. В своем микроблоге Instagram он опубликовал стихотворение, в котором назвал подобных людей «стаей крыс, идущих на запах».

Свое расставание певица и фотограф не комментируют. Дмитрий Исхаков отметил, что если Полина Гагарина захочет, то сделает официальное заявление. Однако певица продолжает делать вид, что ничего не происходит в ее жизни. Ее супруг недавно опубликовал цитату из «Золотого теленка», после чего подписчики сделали вывод, что артистка не намерена делить с мужем имущество. Теперь Дмитрий Исхаков поделился стихотворением, высмеивающем травлю, сравнив себя с жертвой, на которую началась охота.

В написанных строках фотограф описал собственное отношение к происходящему в его жизни. Он заявил, что не существует на свете силы, способной «сделать из крыс людей». В стихотворении супруга Полины Гагариной написано, что хейтеров, которые «норовят под кожу влезть – не счесть».