Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе

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24.05.2020, 8:08, Новости дня

Игрок сборной Франции по футболу продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира 2018 года.

Имя футболиста, решившего расстаться с наградой, не сообщается. Спортсмену удалось выручить почти 66 тыс. евро, сообщил Twitter-аккаунт аукционного дома Julien`s Auctions.

На том же аукционе были проданы золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. Победителями обоих турниров была сборная Бразилии. За награды выручили 44 и 46 тыс. евро соответственно.

Напомним, матч Франции и Хорватии в финале чемпионата мира, который проходил в России завершился со счетом 4:2 в пользу французов. Игра стала одной из самых результативных в истории финалов чемпионата мира.



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