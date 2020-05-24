Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 мая 2020 года

24.05.2020, 8:05, Разное

Коронавирусом в России заразились на 24 мая 335,8 тысячи человек. За последние сутки выявлено 9 434 новых случая. С начала эпидемии COVID-19 в РФ выздоровили 108 тысяч человек, 3 388 пациентов не смогли справиться с коварной инфекцией.

В Москве объявили первые результаты массового тестирования на коронавирус. Иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% из 50 тысяч человек, сообщил руководитель городского департамента здравоохренения Алексей Хрипун. На антитела в столице планируется проверить шесть миллионов человек.

В мире коронавирусом заразились свыше 5,24 миллиона человек, скончались почти 340 тысяч пациентов, следует из актуальных данных Университета Джона Хопкинса. В США число заболевших превысило 1,6 миллиона человек.

Тревожные новости приходят из Южной Америки. Бразилия обогнала Россию и вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом: за истекшие сутки в стране выявлено 20 803 случая – это рекорд с начала эпидемии. Общее число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 330 тысяч, число жертв достигло 21 тысячи.

Коронавирус в мире

Заболели – 5 240 347

Умерли – 339 883

Выздоровели – 1 920 231

Коронавирус в России

Заболели – 335 882

Умерли – 3 388

Выздоровели – 107 936

Коронавирус в Москве

Заболели – 162 599

Умерли – 1 934

Выздоровели – 47 413

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква162 599

1 93447 413Россия335 8823 388107 936США1 600 48195 921350 135Весь мир5 240 347

339 883

1 920 231

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