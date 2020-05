Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора

24.05.2020, 7:48, Новости дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА, составленный ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее ирландец назвал в Twitter четырех лучших, по его мнению, бойцов ММА всех времен. В него вошли бразилец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер, американец Джон Джонс и сам Макгрегор.

«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории твиттера», – написал Хабиб в Twitter.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 24, 2020

В феврале Нурмагомедов заявлял, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором даже за 100 млн долларов.

Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.