В Харьковской области за сутки от коронавируса умерли три человека

24.05.2020, 7:45, Новости дня

За сутки в Харьковской области от коронавирусной инфекции скончались три человека. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

“За последние сутки в области лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Харьковского, Балаклейского, Боровского, Волчанского, Чугуевского районов и города Люботин… К сожалению, умерло три человека: житель Золочевского района 1958 года рождения, жительница Харькова 1940 года рождения и житель Балаклейского района 1972 года рождения”, – написал он.

Всего с начала эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 36 человек, вылечился 281 (за последние сутки – 16).

В общей сложности было зарегистрировано 894 подтвержденных случая COVID-19.

На кислородной поддержке по состоянию на 23 мая в Харьковской области находится четыре больных, на аппарате искусственной вентиляции легких – двое, отметил Кучер.

Відсьогодні поновлені регулярні та нерегулярні перевезення міським, приміським, міжміським внутрішньообласним та… Posted by Олексій Кучер on Laupäev, 23. mai 2020

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.