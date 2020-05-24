Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях

24.05.2020, 7:30, Новости дня

Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.

На этот раз посольство РФ в США раскритиковало статью, в которой говорится о резком снижении рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину. По данным ВЦИОМ, настоящие показатели выше приведенных в два с половиной раза. В дипмиссии назвали статью неуважением к читателям. Дипломаты призвали Bloomberg извиниться и предоставить достоверные данные.

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России. На этот раз объектом махинаций стал "рейтинг" президента В.В.Путина. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg уже публиковало недостоверную информацию о количестве больничных коек в России. Тогда автор статьи вместо данных по РФ привел статистику по странам Организации экономического сотрудничества и развития, еще и за 2013 год. Российское посольство в США потребовало от агентства извинений, и Bloomberg исправил материал, сообщает телеканал "Россия 24".