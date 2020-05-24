 

Политики и деятели культуры прочтут роман Шолохова “Они сражались за Родину”

24.05.2020, 7:30, Новости дня

Сегодня 115-я годовщина со дня рождения советского писателя Михаила Шолохова. В этот день на родине писателя в станице Вёшенской в Ростовской области всегда проводили масштабный праздник.

В этом году фестиваль "Шолоховская весна" пришлось перенести на неопределенный срок. Тем не менее частично праздник все-таки состоится.

Некоторые мероприятия организуют в онлайн-режиме. Среди них — всероссийская литературная акция-марафон: известные деятели культуры, искусства, политики прочтут главы романа "Они сражались за Родину".

Каждый из участников прочтет видеоотрывок на 35 минут. Эти эпизоды по очереди появятся на странице музея. Марафон будет продолжаться несколько месяцев, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Саакашвили сообщил о своем назначении в национальный совет реформ Украины

11.04 / Криклий: Думаю, в этом году мы сделаем цифровую революцию

23.04 / ЧФ опроверг сообщения о задержке ремонта кораблей из-за коронавируса

06.05 / У США нет уверенности, что вспышка коронавируса началась с утечки из Уханьского института – Помпео

17.04 / Китайская экономика из-за коронавируса сократилась на 6,8%

30.03 / Иран обвинил США в «медицинском терроризме»

21.04 / Путин и Роухани обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

07.04 / В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

15.04 / Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

26.03 / Глава Башкирии уговорил бойца Джеффа Монсона переехать в Уфу и тренировать детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска