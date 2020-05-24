Для борьбы с COVID-19 в Екатеринбург будет доставлено 100 аппаратов ИВЛ

24.05.2020, 7:30, Новости дня

В Екатеринбурге заболевшие с коронавирусом заняли уже 80 процентов предназначенных для них больничных коек. В тяжелом состоянии с COVID-19 и пневмонией — более ста человек, около 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новую партию жизненно необходимого оборудования доставили в регион самолетом.

Самолет с долгожданным грузом. На Урал доставили очередную партию гуманитарного груза стоимостью 3 миллиона 300 тысяч долларов. Фонд Святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров "Русской Медной компании" Игоря Алтушкина приобрел 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В контейнерах находится лишь часть гуманитарной помощи. Чартерным рейсом из Китая в Екатеринбург доставили пока 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Остальную необходимую медтехнику доставят на Урал вторым бортом до конца мая.

Гуманитарную помощь поровну поделят между двумя регионами – аппараты ИВЛ уже ждут медики Челябинской и Свердловской областей.

"Аппараты ИВЛ, которые прибыли сегодня, безусловно будут востребованы нашими врачами. Их очень ждут, их нехватка очевидна, и эти 100 единиц действительно помогут закрыть эту потребность", — говорит директор фонда "Святой Екатерины" Александр Андреев.

Между тем Свердловская область на шестом месте в РФ по заболеваемости. За сутки 171 новый случай коронавируса. Всего в регионе 3 614 пациентов с диагнозом COVID-19, 14 смертей и 1 207 выздоровлений. В Свердловской области с начала пандемии обследовано 214 тысяч человек.

"У нас одна из самых низких смертностей в Российской Федерации при не самом низком проценте заболевших пневмонией. Одна из причин состоит в раннем выявлении, соответственно раннем и более эффективном лечении", — объясняет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Но так или иначе с поэтапным снятием ограничений на Среднем Урале не спешат. Режим до 1 июня. Но в муниципалитетах с благополучной эпидситуацией уже восстанавливают оказание плановой медицинской помощи.

"Одно из перспективных решений — ввести в поликлиниках дни здорового пациента. Это позволит разделить потоки, обеспечить безопасность пациентов и вернуться к плановым приемам населения, консультации врачей и вакцинации населения", — говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Под особым контролем в Екатеринбурге Железнодорожный район. Здесь больше всего заболевших как коронавирусом, так ОРВИ и пневмонией. Соблюдение масочного режима и самоизоляции на контроле полиции и министерства общественной безопасности.

– Скажите, пожалуйста, почему без масочки?

– Мы только зашли, только из машины вышли.

– Не знали, что у нас введено обязательное ношение масок?

– Нет, извините.

Масштабная проверка прошла на рынке "Таганский ряд". Только за утро составлено полтора десятка протоколов и материалов. Проверки продолжаются.