 

Ученый назвал бесполезной вакцину от коронавируса

24.05.2020, 7:30, Разное

Эксперт Йен Сэмпл заявил о бесполезности вакцины от коронавируса, поскольку она не будет гарантировать защиту от опасной инфекции. По словам научного редактора Guardian, разработка препарата может продлиться несколько лет, но даже когда его получат, результаты могут оказаться плачевными.
Даже иммунитет организма иногда не в состоянии справиться с коронавирусом, а если человек переболел им, то титр антител против того же Sars-CoV-2 стремительно падает или их вовсе не образуется. Поэтому вакцина против него имеет все шансы оказаться бесполезной или даже опасной, что демонстрируют некоторые исследования.

Так, первые вакцины против SARS и MERS испытывались на животных. Результаты тестирования показали, что в легких зверей происходили серьезные негативные изменения. Кроме того, коронавирус способен годами циркулировать в популяции людей, мутировать и становиться устойчивым к любым вакцинам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Академик РАН: Бессимптомные инфицированные COVID-19 выполняют работу вакцины

22.04 / “Это не тело – это дар свыше”: Брежнева поразила россиян откровенными снимками

23.03 / Мнение: Что мы должны братьям?

29.04 / Пожилые люди склонны недооценивать опасность пневмонии – исследование

20.04 / Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

03.04 / В Уфе на 15 тысяч рублей оштрафовали мужчину, который ночью вышел перепарковать машину

20.04 / Учёные из Германии развенчали 4 мифа о сале

29.03 / Сергей Собянин ввел новые вынужденные меры усиления режима самоизоляции в Москве

16.04 / Мнение: Опять США блефует: не будут они осваивать Луну, им нужна Земля

16.04 / Росатом запустил линию радиационной стерилизации транспортных тест-комплектов на SARS-CoV-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска