Ученый назвал бесполезной вакцину от коронавируса

24.05.2020, 7:30, Разное

Эксперт Йен Сэмпл заявил о бесполезности вакцины от коронавируса, поскольку она не будет гарантировать защиту от опасной инфекции. По словам научного редактора Guardian, разработка препарата может продлиться несколько лет, но даже когда его получат, результаты могут оказаться плачевными.

Даже иммунитет организма иногда не в состоянии справиться с коронавирусом, а если человек переболел им, то титр антител против того же Sars-CoV-2 стремительно падает или их вовсе не образуется. Поэтому вакцина против него имеет все шансы оказаться бесполезной или даже опасной, что демонстрируют некоторые исследования.

Так, первые вакцины против SARS и MERS испытывались на животных. Результаты тестирования показали, что в легких зверей происходили серьезные негативные изменения. Кроме того, коронавирус способен годами циркулировать в популяции людей, мутировать и становиться устойчивым к любым вакцинам.