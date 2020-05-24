Актриса Алена Бабенко призналась, что заболела коронавирусом

24.05.2020, 7:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Алена Бабенко написала пост, обратившись к фолловерам, которые переживали по поводу ее длительного отсутствия. Актриса призналась, что он заболела коронавирусом, но пояснила об этом, когда инфекция уже начала отступать.

Алена Бабенко объяснила, почему ей пришлось отказаться от дальнейшего участия в «Танцах со звездами». Знаменитость почувствовала недомогание и сразу самоизолировалась, чтобы не подвергать риску своего партнера и коллег по проекту. Актриса поблагодарила Максима Петрова, с которым танцевала в шоу, хореографа Родиона Барышева и зрителей, поддерживавших ее пару.

По словам артистки, она не любит говорить о болезнях, но в случае с COVID-19, такая схема не работает, так как пандемия несет угрозу для каждого жителя планеты. Алена Бабенко чувствовала ответственность не только за собственное здоровье, но и беспокоилась за коллег по танцевальному проекту.

На данный момент актриса чувствует себя намного лучше. Она рассказала, что была температура и слабость. После КТ и теста на коронавирус результат был положительным. Алена Бабенко предпочла остаться в стационаре, чтобы постоянно быть под наблюдением врачей. Артистка надеется, что уже в ближайшем будущем сможет вернуться домой. Он напомнила фолловерам, что самое важное в любой болезни – это позитивный настрой.