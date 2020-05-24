 

В Раде назвали возможную причину смерти депутата Давиденко

24.05.2020, 7:08, Новости дня

Депутат Верховной рады из группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства украинского парламентария и коллеги Валерия Давиденко, информирует украинское издание «Страна.ua».

По словам Шахова, у Давиденко не было склонностей к суициду, парламентарий был очень жизнерадостным, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей и «просто не мог» покончить с собой, передает РИА «Новости».

«Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении», – отметил Шахов.

Депутат Рады признался, что шокирован смертью Давиденко. При этом он пока не знает, где и когда будет прощание и похороны.

Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы «Доверие».

Накануне в Киеве обнаружили тело украинского депутата Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с трупом нашли пистолет.



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