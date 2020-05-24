Душа и гречка

24.05.2020, 6:54, Разное

Дайте Александру Лебедеву крупу, и он перевернет весь мир.

Предприниматель Александр Лебедев — один из самых непонятных состоятельных людей России. Пока вы пытаетесь понять, что именно он делает, он уже занимается чем-то другим. Но в целом складывается впечатление, что все время он кого-то или что-то спасает. Демократию, слонов, убыточные английские газеты или свой собственный бизнес. Сейчас вдруг он взялся за гречку и хочет с ее помощью сделать Россию первой в мире страной, тотально помешанной на здоровом питании. РФ пока сопротивляется, но кто знает — может, после нынешней эпидемии коронавируса она одумается, и Александр Лебедев спасет ее при помощи гречневых чипсов и льняного масла холодного отжима. Накануне этого события мы обсудили с предпринимателем его виды на гречку и мир.

Александр Лебедев. Фото: Сергей Мостовщиков, специально для «Новой»

— Давайте сразу начнем разговор с гречки. Пусть она будет такой базовой ценностью, точкой отсчета, с помощью которой мы сориентируемся во времени и пространстве.

— Ну давайте. Она у нас будет как бы вместо нефти. Нефть сейчас уходит на второй план, так что, наверное, должна появиться компания «Гречнефть», которая будет контролировать всю гречку в стране. Она будет государственной, разумеется.

— Погодите. До государства мы еще доберемся. Речь пока о вас. Вот вы и гречка. У вас такая разнообразная биография. Вы все время занимаетесь какими-то яркими, никак не связанными друг с другом вещами. В МГИМО вы учились, в госбезопасности служили, были банкиром, бизнесменом, медиамагнатом, депутатом, кем только не были, а теперь вдруг с вами случилась гречка. Последние года три-четыре вы собираетесь развернуть в стране гигантскую сеть каких-то народных ресторанов правильного питания «Петрушка», подавать там овощной бульон, льняное масло и вот эту вот самую гречку во всех ее проявлениях. Что стряслось-то? Почему именно гречка?

— Я для начала не соглашусь, что я был в госбезопасности, я в разведке работал, это разные вещи. Ничего общего ни с какой внутренней госбезопасностью разведка никогда не имела. И, кстати говоря, в тридцатые годы в разведке-то были потери от репрессий гораздо больше, чем в среднем по стране.

Что касается гречки, то я сам по этому поводу долго недоумевал. Это все получилось случайно. Я поехал в Лансерхоф, известную клинику чистки организма. Был такой очень известный в Австрии доктор Франц Майер, который в Ланце сделал эту клинику еще в шестидесятые годы. Он долго ковырялся в человеческих желудках и в том, что оттуда появляется, и проповедовал, что микробиота на 90% определяет работу нашего мозга. Так вот, я поехал туда, и мне прописали там питание такое, мягко говоря, диетическое. Две картофелины, немного льняного масла холодного отжима, кусочек гречневого хлеба и бульон овощной — сельдерей, лук и морковь.

Я подумал: да я все это сам произвожу в России, я же самый большой производитель картофеля в мире, произвожу и лен, и гречку. И я посчитал: ну понятно, я плачу тут за номер в отеле, массажи, капельницы и всякие там анализы, но все равно получается, что бульон, масло и гречневый хлеб обходятся в большие деньги. А у меня себестоимость этих продуктов очень маленькая.

И вот я приехал в Москву. У меня был дома повар очень толковый с очень тяжелым характером. Мы с ним начали возиться и в течение двух лет этот немецкий гречневый хлеб научились не просто делать, а еще и очень разнообразить — добавляли куркуму, вяленые помидоры, чеснок, чернослив и так далее. Я, естественно, хороводил, но и он выступал с идеями, в результате у нас получилось восемь или девять видов хлеба, а еще и чипсы, которые мы хотим теперь противопоставить картофельным чипсам Lay’s. Это такие тонкие сухари, в которых нет глютена, сахара и дрожжей, но есть куча минералов, витаминов и аминокислот.

Дальше я взял в РФ в Тверской области маленький город Нелидово, в котором была тяжелая социальная обстановка, несмотря на то что это всего триста километров от Москвы, и полтора года назад построил там из лиственницы кафе «Петрушка». Мысль была у меня такая, чтобы люди приобщались к здоровому питанию. Чтобы было вкусно, недорого и полезно. Начиналось это, прямо скажем, с вполне понятного отрицательного отношения — барину делать нечего, он помимо того что слонов и носорогов в Африке спасает, к нам теперь прицепился со своим бульоном, которым не наешься, и со своей гречкой. Но сейчас я должен сказать, что результат в Нелидово в принципе хороший. Как и в Чехове, и в Алуште, где мы в кафе «Петрушка» последний год кормим ко всему прочему еще и примерно тысячу малоимущих. Я, правда, не очень люблю это слово, надо бы придумать вместо него что-то другое, более человечное.

Так вот о гречке. Я от нее легко перешел к идее, чтобы к 2023 году попробовать сделать Россию номером один в мире по здоровому питанию. Для этого нужно, чтобы в стране правильно питались 30–40% населения. Я, кстати, изучил все здоровые диеты мира, от Калифорнии до Окинавы, и от гор Пакистана до Сардинии. В результате создал примерное меню своего кафе, которое я стараюсь делать как можно более дешевым.

О КАФЕ «ПЕТРУШКА» В НЕЛИДОВО

В основное меню кафе «Петрушка» в Нелидово входят овощной бульон, уха, печеные овощи, овощные палочки из огурца, моркови и сельдерея, овощная икра, котлеты из индейки, рыбы или капусты, картофельная запеканка с фаршем, рис с овощами, оладьи из цукини, гречневые чипсы, гречневая каша. Заведение также предлагает так называемые сеты Майера-Лебедева по цене от 150 до 400 рублей. В самом дешевом сете — овощной бульон, квашеная капуста, бэби-картофель с капустными котлетами и комбуча (продукт жизнедеятельности чайного гриба). В самом дорогом — мисо суп, овощная икра с гречневыми чипсами, стейк форели и имбирный лимонад.

— Вы меня простите за мою дремучесть. А почему вы считаете, что это действительно важно — здоровое питание?

— Ну я отношусь к этому эгоистически. Я считаю, что тот аппарат, в котором находится наша душа, если он плохо работает, жизнь становится крайне некомфортной. Она нередко теряет смысл. Я лет двадцать назад читал какое-то американское исследование, почему в СССР в свое время очень сильно упала продолжительность жизни. В шестидесятые мы же были на одном из первых мест в мире по продолжительности, а в восьмидесятые и девяностые все изменилось. Так вот, там говорилось, что это не из-за алкоголизма или там не из-за склонности к курению или вообще тяги к нездоровому образу жизни. Просто из-за нежелания жить. Неинтересно. Пресно. Уныло. Вот и все. Лица вокруг такие, как будто все едут на похороны или с похорон.

Справиться с этим можно только самому. Это вообще достаточно простая история. Если ты нездоров, то жизнь твоя несладка и несчастлива.

— Ну вот эта вот теория перманентной сладости, она странная, на мой вкус. Вам не кажется, что если человек слишком долго радуется, это делает его глупее?

— Ну каждый же радуется своему. Франциск Ассизский, например, когда был богат, радовался одному, а когда проповедовал птицам — другому. А российский олигарх радуется, когда купит вторую яхту за 500 млн долларов и будет, как птица, летать на вертолете со второй яхты на первую. Но при этом я видел много олигархов, которые очень плохо себя чувствуют, они все время лечатся. Поэтому, конечно, здоровье имеет огромное значение. Не зря же люди желают друг другу здоровья.

— Да много ли смысла принесло человечеству его здоровье? Вот сейчас пришла к человечеству болезнь и всего за несколько месяцев породила столько мыслей, решений, поступков, сколько не принес миру ни один здоровый образ жизни.

— Ну я не сомневаюсь, что еще до прихода этой болезни в мире были люди, которые многое понимали и проповедовали как раз те самые ценности, о которых сейчас все наконец задумались и заговорили в связи с эпидемией. Например, отношение к окружающей среде. Или бессмысленность этой гонки, когда ты движешься только с работы и на работу. Наверняка многие, как и я, получили время, чтобы подумать, как много они не успели сделать, а хотелось бы. Но для этого надо сохранить здоровье. Вот, собственно, и все. Здоровый образ жизни нужен для созидательности. Для приключений. Для эмоций.

Кстати сказать, сам по себе здоровый образ жизни требует усилий, это непросто. Ты же должен не просто заниматься, например, спортом, но еще кучу вещей прочитать и узнать. А нездоровый образ жизни вести гораздо проще. Хотя, конечно, нужно признать, что качественный алкоголь стоит приличных денег и их нужно уметь заработать.

Александр Лебедев. Фото: Сергей Мостовщиков, специально для «Новой»

— Ну хорошо. Мы описали мир в терминах питания. Получилось, что суть современности — это гречка и бульон из сельдерея. А можете вспомнить, что было до этой исторической эпохи? Вот воспроизвести ваши собственные пищевые откровения из прошлых миров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ