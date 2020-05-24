Экс-депутат Рады напомнила о «правильной концепции» Украины

24.05.2020, 6:48, Новости дня

Украина была мостом между Россией и Западом, это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной, сообщила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире NewsOne.

По словам Герман, ранее Украина была «козырем всего континента» как территория, «в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой», передает РИА «Новости».

«И это был большой козырь Украины – быть таким «островком стабильности» в регионе центральной, восточной Европы и быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из РФ – на Запад. Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной», – подчеркнула политик.

При этом она отметила, что такая роль Украины «не была в интересах власть имущих этого мира». По словам Герман, некоторые политические силы в мире надеялись «вить веревки» из РФ и сделать ее «более податливой», поэтому им нужно было «оторвать от нее Украину».

«Когда Украина с Россией, РФ непобедима», – сказала Герман.

«Партия регионов» выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету «Партия регионов» была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей. А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину», – сказала Герман, отвечая на вопрос о том, в чем заключалась основная проблема «Партии регионов».

Напомним, в апреле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил об осознании на Украине важности сотрудничества с Россией.