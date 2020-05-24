Ученые предупредили жителей столицы об экстремальной летней жаре

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24.05.2020, 6:48, Новости дня

На всей территории столичного региона в июне и июле ожидается экстремальная жара, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов РФ прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», – приводит мнение ученых РИА «Новости».

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.

Напомним, в среду в Московской области возобновили подачу тепла в квартиры в связи с аномально холодной погодой.



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