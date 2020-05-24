Ученые назвали главную причину высокой смертности мужчин от коронавируса

24.05.2020, 6:30, Разное

Итальянские исследователи сообщили, что высокий уровень тестостерона у заразившихся коронавирусом мужчин может являться причиной их смертности. Главный мужской половой гормон, как предполагают специалисты, способствует проникновению вируса в организм человека, информация об этом появилась в Daily Mail.

Медики, занимающиеся исследованием предстательной железы, в которой появились новообразования, отмечают, что при раке обычно применяется терапия с использованием лекарств, понижающих тестостерон у мужчин. Статистические данные демонстрируют, что среди людей с невысоким уровнем гормона смертность от коронавируса значительно ниже, чем у мужчин с большим количеством тестостерона.

Сотрудники Калифорнийского университета считают, что лекарства на основе гормональных препаратов могут помочь в лечении коронавируса несмотря на то, что они обладают сильными побочными эффектами. Еще одним фактором, влияющим на осложнения и летальный исход у мужчин, заболевших COVID-19, является курение, отказ от вредной привычки значительно повышает шанс на исцеление.