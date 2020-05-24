“Готова в любой момент”: Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
24.05.2020, 6:20, Разное
До того, как захватчик был задержан, он обратился к певице Ольге Бузовой. Мужчина хотел с ней увидеться.
Сама Бузова моментально отреагировала на слова нарушителя и была готова приехать в банк в любой момент.
“Я была готова приехать на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы”, – прокомментировала ситуацию Ольга.
Стоит отметить, что певица поблагодарила спецслужбы за оперативную работу. Ольга призналась, что данная ситуация стала для нее настоящим шоком. Девушка была очень напугана и боялась, что из-за незнакомого мужчины могут пострадать невинные люди.
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