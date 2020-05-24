 

“Готова в любой момент”: Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться

24.05.2020, 6:20, Разное

До того, как захватчик был задержан, он обратился к певице Ольге Бузовой. Мужчина хотел с ней увидеться.

Сама Бузова моментально отреагировала на слова нарушителя и была готова приехать в банк в любой момент.

“Я была готова приехать на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы”, – прокомментировала ситуацию Ольга.

Стоит отметить, что певица поблагодарила спецслужбы за оперативную работу. Ольга призналась, что данная ситуация стала для нее настоящим шоком. Девушка была очень напугана и боялась, что из-за незнакомого мужчины могут пострадать невинные люди.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Ноя 2019 в 2:32 PST



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