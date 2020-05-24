“Хватит позорить искусство!”: известная певица набросилась на раскинувшую ноги Волочкову

24.05.2020, 6:20, Разное

Певица Кристина Есаян в ужасе от снимка знаменитости. По

словам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровенными

кадрами.

“Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? На

вас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!” – набросилась на знаменитость певица.

Кристина отметила, что раньше публикации балерины были

скромнее. Анастасия восхищала невероятной гибкостью, грацией, соотечественники

гордились ею. Сегодня ситуация другая: в интернете масса порталов с обнаженными

снимками Анастасии Волочковой.

Есаян опасается, что Волочкова введет новую моду. Ходить и

фотографироваться полуголой станет нормой у молодого поколения. Певица считает,

что танцовщице надо задуматься над собственным поведением.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Май 2020 в 1:43 PDT

“Если бы вы жили в Грозном и вели такой образ жизни,

публикуя дальше такие фотографии, оскорбительные данному народу, вас бы Рамзан Кадыров

выгнал бы из города”, – рассудила вокалистка Кристина Есаян. Артистка считает,

что Анастасия Волочкова давно перестала заслуживать статуса балерины.