“Хватит позорить искусство!”: известная певица набросилась на раскинувшую ноги Волочкову
24.05.2020, 6:20, Разное
Певица Кристина Есаян в ужасе от снимка знаменитости. По
словам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровенными
кадрами.
“Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? На
вас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!” – набросилась на знаменитость певица.
Кристина отметила, что раньше публикации балерины были
скромнее. Анастасия восхищала невероятной гибкостью, грацией, соотечественники
гордились ею. Сегодня ситуация другая: в интернете масса порталов с обнаженными
снимками Анастасии Волочковой.
Есаян опасается, что Волочкова введет новую моду. Ходить и
фотографироваться полуголой станет нормой у молодого поколения. Певица считает,
что танцовщице надо задуматься над собственным поведением.
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“Если бы вы жили в Грозном и вели такой образ жизни,
публикуя дальше такие фотографии, оскорбительные данному народу, вас бы Рамзан Кадыров
выгнал бы из города”, – рассудила вокалистка Кристина Есаян. Артистка считает,
что Анастасия Волочкова давно перестала заслуживать статуса балерины.
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