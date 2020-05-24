 

Кабмин разрешит экспорт масок. Но только если их нельзя продать в Украине

24.05.2020, 6:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины собирается на следующей неделе частично разрешить экспорт масок и других средств защиты. Об этом шла речь на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

“[На совещании] поднимался вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств индивидуальной защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств”, – отметила пресс-служба.

Кабмин должен разработать необходимое решение на следующей неделе.

Экспорт средств защиты из Украины был запрещен одновременно с введением карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции – 12 марта. В решении говорилось, что экспорт будет ограничен, пока производители не удовлетворят внутренний спрос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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