 

Шендерович о Кадырове: Человеческая норма не желать смерти в случае с тиранами имеет исключения

24.05.2020, 6:05, Новости дня

У правила не желать человеку смерти есть исключения, связанные с тиранами. Об этом 21 мая в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил российский писатель Виктор Шендерович, комментируя слухи о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров лечится от коронавирусной инфекции.

“Если Кадыров перестанет по тем или иным обстоятельствам быть главой Чечни, от этого произойдет много облегчения жителям Чечни и многим вокруг. Мы обсуждали эту тему применительно к Сталину, к Гитлеру и многим другим. Негоже желать смерти никому, в том числе даже врагу. Тиран – особенное дело. Смерть тирана, как правило, оставляет в живых какое-то количество людей. Поэтому, да, смерть Гитлера, Сталина была праздником и нечего тут стыдиться. Рамзан Ахматович – человек другого масштаба. Но совершенно не других моральных оценок, с моей точки зрения. Поэтому не могу сказать, что я желаю ему смерти, но он последний, о чьем выздоровлении я буду молиться”, – сказал Шендерович.

Он подчеркнул, что “смерть тирана – это, конечно, освобождение”.

“В этом смысле нормальная человеческая норма не желать никому смерти в случае с тиранами имеет некоторые исключения”, – заявил писатель.

21 мая Telegram-канал Baza и “Интерфакс” сообщали, что Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыт въезд и выезд из региона.

Всего в России, по данным Минздрава на 23 мая, зарегистрировано почти 336 тыс. случаев COVID-19, 3388 человек умерли.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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