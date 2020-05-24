 

SRF – улицы Парижа превратились в свалки для масок

24.05.2020, 5:54, Новости дня

На улицах Парижа растут горы из масок, пишет SRF. Дворники собирают их лопатами, подвергая себя риску заражения. Но это опасно не только для них, но и других пешеходов, а также вредно для окружающей среды. Местные власти призывают утилизировать защитные средства правильно, рассказывает швейцарский телеканал.

Сейчас проблема с масками в Швейцарии уже решена, но во Франции уже появилась новая. Так как маски нужно регулярно менять — то есть их выбрасывают сотнями тысяч — горы масок растут. В Париже, где люди обязаны носить маски в общественных местах, улицы превратились в свалки. Репортаж Александры Губсер.

Голубые, белые, зелёные хирургические маски — они лежат повсюду на тротуарах, в сточных канавах. Их, не задумываясь, выбросили их владельцы. Вы убираете маски?

ДВОРНИК: Да. Вот одна.

В Париже дворники собирают маски лопатами.  

ВТОРОЙ ДВОРНИК: Если ребёнок её поднимает и будет с ней играть, а потом коснётся глаз, он тут же заразиться.

Но такое безответственное поведение представляет угрозу и для них самих, что их злит.

ВТОРОЙ ДВОРНИК: В результате мы подвергаем себя ещё большему риску заражения. Люди хотят, чтобы их защищали, но нас они не защищают.

Это риск для здоровья, который беспокоит и пешеходов.

МУЖЧИНА: Это отвратительно.

ЖЕНЩИНА: Для этого же есть мусорки.

Но что же делать с маской, если ты её один раз уже использовал?

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я выбрасываю её в свой мусорный мешок.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я сворачиваю её, беру с собой и выбрасываю отдельно от другого мусора.

Неплохо для начала. Но директивы министерства здравоохранения требуют большего, подчеркнул отвечающий за эти вопросы работник мэрии.

ПОЛЬ СИМОНДОН, работник мэрии Парижа: Если вы находитесь дома, то лучше всего будет поместить её в пластиковый пакет, закрыть его на сутки, а потом выбросить. Таким образом вы не подвергаете риску заражения ни себя ни мусорщиков.

Маски нужно выбрасывать. Оставлять их на улице – это не только угроза, но и вред окружающей среде. Такая маска разлагается 400 лет.

Дата выхода в эфир 23 мая 2020 года.



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