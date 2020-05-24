 

Надежда Бабкина рассказала о заразившемся коронавирусом сыне Даниле

24.05.2020, 5:53, Разное

Заразившаяся коронавирусом российская певица Надежда Бабкина призналась, что ее сын Данила одновременно с ней переболел COVID-19. По словам исполнительницы, о болезни ребенка она узнала, когда уже находилась в больнице, ей сообщили, что у Данилы обнаружен точно такой же недуг.
Надежда Бабкина признается, что смутно помнит, каким образом она попала в госпиталь и что с ней делали врачи. Однако о судьбе сына она пояснила в мельчайших подробностях. Оказалось, что Данила пролежал в больнице почти три недели, болел он тяжело, но состояние его не было таким критическим, как у певицы, у которой диагностировали поражение 80% легких. Излечились от коронавируса они в одно и то же время. Пока сын с матерью находились в госпитале, за внуками присматривала невестка Надежды Бабкиной.

После инфицирования Надежда Бабкина контактировала со многими звездами. Так, после ее экстренной госпитализации в больницу попал телеведущий Александр Васильев. Однако он уже тоже выздоровел и приступил к съемкам новых выпусков программы «Модный приговор».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Мнение: Дефицит золота, дефицит презервативов и дефицит еды

29.04 / Xiaomi и Redmi получат обновления для графических драйверов

06.04 / Рудковская рассказала о миллионных заработках своего сына Александра Плющенко

06.04 / В сервисе видеоконференций Zoom выявили проблему с безопасностью персональных данных пользователей

28.03 / Мнение: Пир Клеопатры: как царица выпила жемчужину

28.04 / «Корни отрасли»: Пресняков помог в самоизоляции покрасить волосы Подольской

14.05 / Любовь Успенская показала, как выглядела 40 лет назад

18.04 / Мнение: Почему я не стал торговать масками

31.03 / Ради кредита МВФ Украина начнет распродавать сельхозземли

29.04 / Станислав Садальский: “Смерть актрисы Натальи Дикаревой прошла незаметно для общественности”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска