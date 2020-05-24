Надежда Бабкина рассказала о заразившемся коронавирусом сыне Даниле

24.05.2020, 5:53, Разное

Заразившаяся коронавирусом российская певица Надежда Бабкина призналась, что ее сын Данила одновременно с ней переболел COVID-19. По словам исполнительницы, о болезни ребенка она узнала, когда уже находилась в больнице, ей сообщили, что у Данилы обнаружен точно такой же недуг.

Надежда Бабкина признается, что смутно помнит, каким образом она попала в госпиталь и что с ней делали врачи. Однако о судьбе сына она пояснила в мельчайших подробностях. Оказалось, что Данила пролежал в больнице почти три недели, болел он тяжело, но состояние его не было таким критическим, как у певицы, у которой диагностировали поражение 80% легких. Излечились от коронавируса они в одно и то же время. Пока сын с матерью находились в госпитале, за внуками присматривала невестка Надежды Бабкиной.

После инфицирования Надежда Бабкина контактировала со многими звездами. Так, после ее экстренной госпитализации в больницу попал телеведущий Александр Васильев. Однако он уже тоже выздоровел и приступил к съемкам новых выпусков программы «Модный приговор».