Расследовать крушение в Карачи планируется за три месяца

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24.05.2020, 5:50, Новости дня

Специальная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в пакистанском городе Карачи постарается завершить работу за три месяца, пообещал министр страны авиации Гулам Сарвар Хан.

Он также заверил, что расследование будет прозрачным и его выводы станут достоянием общественности. По словам министра, расследование уже началось, в ближайшее время к нему присоединятся специалисты компании Airbus из Германии и Франции, пишет ТАСС.

Самолет Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" потерпел крушение около международного аэропорта имени Джинны в Карачи. Лайнер рухнул на жилые дома. Из находившихся на борту 99 человек 97 погибли, двое выжили. По предварительной информации, самолет упал после столкновения с птицами.

В состав спецкомиссии по расследованию ЧП пока вошли четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усманом Гани.

Оба черных ящика разбившегося самолета найдены, сообщается, что они будут направлены производителю, расшифровка может занять несколько недель.



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