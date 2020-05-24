Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

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24.05.2020, 5:50, Новости дня

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

По заявлению МИД Венесуэлы, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, а это является нарушением международных норм и прав граждан республики. В свою очередь МИД Ирана предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Обе страны находятся под санкциями США, сообщает ТАСС.

Государственное телевидение Венесуэлы показало военный корабль и самолет, которые готовятся встречать танкеры, как только те достигнут исключительной экономической зоны страны.

20 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

21 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что активность ВМС и ВВС США в Карибском море выглядит, как попытки ввести морскую блокаду Венесуэлы. Такая активность происходит параллельно с усиливающимся санкционным давлением на Каракас в условиях пандемии.

"Страну просто отрезают от ресурсов, мешая приобрести диагностические и лекарственные средства, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы", — сказала Мария Захарова.



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