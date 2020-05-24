Прекращено дело подростка, совершившего взрыв в здании УФСБ по Архангельской области

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24.05.2020, 5:50, Новости дня

Источник в силовых структурах сообщил, что по нереабилитирующим основаниям следователи ФСБ прекратили уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство и погиб от взрыва.

Было проведено тщательное расследование, после чего было вынесено постановление о прекращении дела о терроризме в связи со смертью подозреваемого, передает ТАСС.

Смерть фигуранта относится к нереабилитирующим основаниям для прекращения судопроизводства, что означает только завершение процесса доказательства вины, но не снятие обвинения.

Взрыв на входе в здание управления ФСБ РФ по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. Подросток, принесший взрывное устройство в здание, погиб на месте, трое сотрудников УФСБ получили ранения.

По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

Кроме следственных мероприятий в Архангельской области, по инициативе сотрудников ФСБ в рамках расследования этого уголовного дела совместно с сотрудниками СК были проведены обыски в Челябинске у двух местных жителей, которые состояли в переписке с устроившим взрыв подростком.

 



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