Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

24.05.2020, 5:48, Новости дня

Пожелавшие вернуться на родину граждане РФ в субботу вылетели из Нью-Йорка в Москву и Уфу рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 12.09 мск, передает ТАСС.

По данным представителя общественной организации «Русская молодежь Америки», на борту самолета находятся более 370 человек. В их числе 12 младенцев и 11-12 школьников.

Напомним, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян. На воскресенье запланированы вывозные рейсы в Россию из шести стран.

15 мая и.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи находящимся за рубежом россиянам.