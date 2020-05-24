 

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

24.05.2020, 5:48, Новости дня

Пожелавшие вернуться на родину граждане РФ в субботу вылетели из Нью-Йорка в Москву и Уфу рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 12.09 мск, передает ТАСС.

По данным представителя общественной организации «Русская молодежь Америки», на борту самолета находятся более 370 человек. В их числе 12 младенцев и 11-12 школьников.

Напомним, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян. На воскресенье запланированы вывозные рейсы в Россию из шести стран.

15 мая и.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи находящимся за рубежом россиянам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Шмыгаль: У нас есть сильные кандидатуры на министра энергетики и защиты окружающей среды

20.05 / Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

13.04 / Кабмин Украины предложил уменьшить объем фонда борьбы с коронавирусом и рассказал, на что пойдут деньги

14.04 / Роскачество назвало лучшую консервированную кукурузу

11.04 / В Украине создадут 500 тыс. новых рабочих мест – Шмыгаль

03.05 / В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

15.05 / Диетолог раскрыла опасность пельменей

22.05 / Вирусолог назвал сроки перехода к третьему этапу снятия ограничений

22.05 / “Манчестер Юнайтед” подал в суд на создателей компьютерной игры

14.05 / Проведена перепись пресноводных моллюсков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска